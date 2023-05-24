24 Мая 2023
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Что, где, когда: Опубликована полная программа Всероссийского сельского Сабантуя-2023 в Астраханской области

Татарский праздник плуга в Астраханской области будут отмечать 26 и 27 мая. В эти дни жители и гости региона увидят концертные программы, скачки на конях и верблюдах, познакомятся с бытом и традициями народов, населяющих Астраханскую область, оценят их кулинарное искусство.  

26 мая в 19:00 в селе Старокучергановка Наримановского района пройдёт большой концерт солистов и творческих объединений Татарстана. 

всероссийский сельский сабантуй(2023)|Фото: astrobl.ru

Основные народные гуляния развернутся в субботу, 27 мая, с 9:00 до 17:00 у села Три Протока Приволжского района. 

Официальное открытие Всероссийского сельского сабантуя запланировано на 11:00. Гостей и участников праздника с главной сцены поприветствует губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, организаторы мероприятия.  

В 10:40 начнётся концерт творческих коллективов из Астраханской области и Республики Татарстан. 

всероссийский сельский сабантуй(2023)|Фото: astrobl.ru

В пространстве «Этнодеревня» с 9:00 до 17:00 будут работать площадки разных народов: туркменская, казахская, татарская, ногайская, калмыцкая, русская. Отдельно представлена площадка кавказских народов. Зодчие из Татарстана построили традиционное подворье Кукморского района республики Татарстан. Здесь же все желающие смогут посетить восточный базар с изделиями ручной работы, а также продегустировать национальные блюда, в том числе бесплатно. 

На спортивной площадке с 9:00 до 12:00 пройдут всероссийские соревнования по борьбе на поясах (кореш). Кроме  того, испытать себя в силе и ловкости сможет каждый. Участвовать в активных народных забавах, например, бегу в мешках или перетягиванию каната можно в течение всего праздника. 

Одной из самых любопытных обещает стать площадка «Ипподром». Здесь зрители увидят приёмы джигитовки, смогут поболеть за спортсменов, участвующих в скачках на лошадях и верблюдах. Соревнования пройдут с 9:30 до 12:00. В верблюжьих бегах заявлены 22 участника, в конных скачках – 10 наездников. 

верблюжьи бега(2023)|Фото: astrobl.ru

Также весь день будет работать выставка сельскохозяйственных животных, птиц и техники. 

Кроме того, гости смогут покататься на лошадях, квадроциклах, посмотреть выставку ретроавтомобилей, понаблюдать за настоящим рыцарским боем в исполнении Центра исторического фехтования «Дружина». Для маленьких гостей будет работать батутная площадка, различные аттракционы и мастер-классы. 

Для удобства передвижения из Астрахани к площадке Всероссийского сельского сабантуя из разных частей города запустят пять специальных бесплатных маршрутов на комфортабельных автобусах с кондиционерами. Подробнее о маршрутах можно узнать здесь.

Теги: всероссийский сельский сабантуй, верблюжьи скачки, этнодеревня, традиции народов, игорь бабушкин


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