24 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Почта России выпустила юбилейную марку к 300-летию Екатеринбурга

Завтра, 25 мая, в почтовое обращение выйдет юбилейная марка номиналом 50 рублей в честь 300-летия Екатеринбурга, которое будет отмечаться в этом году.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Почты России, на марке изображен памятник основателям Екатеринбурга – Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину, а также панорама современной части города. Ее тираж составил 135 тысяч экземпляров. Дополнительно к выпуску марки выйдут конверты первого дня и штемпеля специального гашения для Москвы и Екатеринбурга.

Почтовые марки поступят во все крупные городские отделения Екатеринбурга, а специальный штемпель будет находиться в центральном почтовом отделении 620000. Там же можно будет приобрести и конверты первого дня.

Как уточнили на почте, кроме марки к юбилею города в августе выйдут маркированные почтовые конверты. На них будет изображен рисунок победителя всероссийского конкурса "Град возвышенный, град вдохновенный" с изображением Дома Севастьянова и городской набережной.

Теги: почта, марка, юбилей, Екатеринбург


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