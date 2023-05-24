Американскому журналисту WSJ Эвану Гершковичу продлили арест до конца лета

Обвиняемому в шпионаже московскому журналисту американского издания The Wall Street Journal Эвану Гершковичу продлили арест. Как передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда Москвы, вместо того, чтобы выйти из СИЗО в конце мая, американец пробудет под арестом до 30 августа включительно.

Ранее на продлении срока до конца лета настаивало следствие. Из-за засекреченных материалов дела, судебное заседание прошло в закрытом режиме.

После принятого решения по продлению ареста, посольство США в Москве опубликовало сообщение, в котором выступило против удержания соотечественника. Там также отметили, что накануне пытались добиться консульского доступа к журналисту.

Напомним, инцидент с задержанием Эвана Гершковича произошел 29 марта возле ресторана Bukowski Grill на улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге. Американец якобы собирал в России сведения, составляющие гостайну, а конкретно - информацию о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.