24 Мая 2023
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Политика В России
Фото: Константин Долгов

Пригожин предложил властям России восстановить справедливость, иначе россияне сами добудут ее для себя

Российская элита в условиях СВО совершенно оторвана от реальности, и если не принять меры, то страну может ждать революция вроде той, что случилась в 1917 году, считает создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

В интервью политтехнологу Константину Долгову он заявил, что "если дети российской элиты мажутся кремами, жируют, ездят за рубеж, где шикарно отдыхают, и выкладывают это в соцсетях, а в это время простым людям их сыновья приходят в цинковых гробах", то Россию якобы неизбежно может ждать "революция по типу 1917 года".

Пригожин раскритиковал действия властей в условиях, когда "в Белгородскую область бессовестно заходит ДРГ". "Где гарантия, что она в Москву завтра не приедет? Но если она приедет на Рублевку, эта ДРГ, тогда хоть кто-то взбодрится. А пока, насколько я понимаю, на жителей Белгородской области многим [в элитах] глубоко наплевать?" — заявил Пригожин.

Евгений Пригожин, Константин Долгов(2023)|Фото: Константин Долгов

Он описал два возможных сценария развития ситуации вокруг конфликта с Украиной. В первом Европа и США устают, Китай сажает всех за стол переговоров, где Россия выступает с сильной позиции и пытается закрепить статус занятых территорий. Во втором сценарии Запад продолжает снабжать Украину, та продолжает контратаки и пытается восстановить свои границы, существовавшие до 2014 года. Пригожин отметил, что в настоящее время больше верит во второй вариант развития событий.

По его словам, у ВСУ уже сейчас высокий уровень организации и подготовки, высокий уровень разведки, есть различное вооружение. Более того, они работают на любых системах: на советских, на натовских, на чем угодно — одинаково успешно и "очень технологично". Итоги "денацификации" он оценивает скептически, поскольку Украина стала "нацией, которая известна во всем мире". А что касается демилитаризации, то если у ВСУ на начало спецоперации было условно 500 танков, то теперь у них их 5 тыс., если воевать тогда умело 20 тыс. бойцов, то теперь — 400 тыс., заявляет глава ЧВК "Вагнер".

По мнению Пригожина, Россия будет просто потеряна, если не:

  • ввести военное положение;
  • перестать строить стеклянные башни, как "Газпром";
  • перестать жировать;
  • объявить новую волну мобилизации;
  • снять мораторий на смертную казнь;
  • перевести все производства на военные рельсы и работать только на военные задачи.

"Стабилизировать фронт и после этого переходить к каким-то активным действиям", — заключил он.

Евгений Пригожин(2023)|Фото: Константин Долгов

Теги: евгений пригожин, россияне, сво, власти


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