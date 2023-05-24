"Россети Урал" в ближайшие два года установит 134 тысячи "умных" счетчиков

Компания "Россети Урал" в ближайшие два года реализует масштабную программу по внедрению интеллектуального учета электроэнергии, сообщили в пресс-службе компании. В 2023-2024 гг. энергетики установят 134 тысячи приборов учета нового поколения за счет привлечения средств инвестора.

Больше всего счетчиков заменят в Челябинской области - 67 тысяч. В Свердловской - 48 тысяч, а в Пермском крае - 18 тысяч. Установка интеллектуальных систем учета затронет более 300 населенных пунктов территории присутствия электросетевой компании.

"Умные счетчики" — это элементы информационной системы, благодаря которой в режиме онлайн можно видеть все параметры поставки электроэнергии, ее отсутствие и качество. Получать данные с таких счетчиков можно дистанционно, без снятия показаний персоналом сетевой компании и самим клиентом.

Новые приборы учета стабилизируют нагрузку на электросети, исключат перегруз оборудования и скачки напряжения.

Энергетики отмечают, что "умный учет" повышает и наблюдаемость электрической сети. Система позволяет дистанционно управлять, наблюдать и автоматически анализировать текущее состояние распределительного электросетевого комплекса. Это позволит оперативно реагировать на технологические нарушения и сокращать длительность перерывов электроснабжения жителей региона.

Интеллектуальные счетчики поставят как рядовым потребителям, так и в точках присоединения энергообъектов для технического учета. При этом затраты клиенты "Россети Урал" нести не будут. После установки интеллектуального прибора учета его эксплуатацию и контроль исправности будет осуществлять сетевая организация.

Отметим, что от обычных электросчетчиков "умные" приборы учета отличаются большей точностью измерения, способностью работать в многотарифном режиме, возможностью дистанционной передачи показателей потребления электроэнергии. Интеллектуальный прибор учета электрической энергии может определять мгновенные значения потребляемой электрической энергии и выводить их на дисплей. Дополнительно каждый час он сохраняет в памяти усредненные значения потребляемой энергии и в зависимости от программных настроек передает их на сервер по расписанию или по запросу. Прибор учета также немедленно сообщает на сервер о несанкционированном вмешательстве или вскрытии корпуса прибора учета.

"Дальнейшая работа по внедрению системы интеллектуального учета позволит нашей компании, прежде всего, повысить качество электроснабжения клиентов. Наши специалисты будут более эффективно контролировать распределительную сеть с точки зрения ее состояния, оперативно реагировать на повреждения, повышая уровень клиентского сервиса. Более того, значительное снижение уровня потерь в электрических сетях, которое мы ожидаем от реализации данного проекта, позволит оптимизировать загрузку оборудования на территориях, где мы наблюдаем высокую динамику поступления заявок на технологическое присоединение, исключив проблемы с низким уровнем напряжения в сети", - подчеркивает заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг "Россети Урал" Дмитрий Михеев.

Напомним, что в настоящий момент в контуре "Россети Урал" успешно функционирует более 500 тысяч интеллектуальных приборов учета. За счет реализации масштабной программы 2023-2024 гг. охват точек учета электросетевой компании составит порядка 50%.