24 Мая 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Россия солидарна с Западом в том, что нельзя замораживать конфликт на Украине - Песков

В Кремле солидарны с Западом в том смысле, что нельзя допускать замораживания конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами. Пока предпосылок для мирного урегулирования нет, очевидно", - заявил официальный представитель Кремля.

Он напомнил, что власти Украины запретили сами себе вести какие-либо переговоры с Россией.

Теги: дмитрий песков, конфликт на украине, заморозка


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