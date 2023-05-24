Россия солидарна с Западом в том, что нельзя замораживать конфликт на Украине - Песков

В Кремле солидарны с Западом в том смысле, что нельзя допускать замораживания конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами. Пока предпосылок для мирного урегулирования нет, очевидно", - заявил официальный представитель Кремля.

Он напомнил, что власти Украины запретили сами себе вести какие-либо переговоры с Россией.