За сутки огнеборцы Среднего Урала ликвидировали 13 лесных пожаров

За последние сутки в Свердловской области было ликвидировано 13 крупных лесных пожаров. Несмотря на это, общее количество действующих пожаров уменьшилось не сильно: если вчера их было 27, то сегодня - 24 на общей площади в 3,6 тыс. га.

16 из действующих возгораний на площади 2 тыс. га уже локализованы. Крупные пожары потушены:

в Новолялинском городском округе на площади 100 га

в Березовском городском округе на площади 95 га

в Артемовском городском округе на площади 60 га

в Серовском городском округе на площади 38 га

в Режевском городском округе на площади 1 га

Локализованы и не распространяются пожары:

в Артемовском городском округе на площади 503 га

в Полевском городском округе на площади 450 га

в Режевском городском округе на площади 400 га

в Сосьвинском городском округе на площади 337 га

в Шалинском городском округе на площади 119 га

в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на площади 24 га

в Березовском городском округе на площади 10 га

в городском округе Сухой Лог на площади 10 га

На сегодняшний день с природными пожарами ведут борьбу более 900 сотрудников лесничеств, Авиалесоохраны и МЧС. Задействовано около 150 единиц спецтехники: бульдозеры, трактора, пожарные автомобили, малые лесопатрульные комплексы, а также авиация.