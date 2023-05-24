24 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

За сутки огнеборцы Среднего Урала ликвидировали 13 лесных пожаров

За последние сутки в Свердловской области было ликвидировано 13 крупных лесных пожаров. Несмотря на это, общее количество действующих пожаров уменьшилось не сильно: если вчера их было 27, то сегодня - 24 на общей площади в 3,6 тыс. га.

16 из действующих возгораний на площади 2 тыс. га уже локализованы. Крупные пожары потушены:

  • в Новолялинском городском округе на площади 100 га
  • в Березовском городском округе на площади 95 га
  • в Артемовском городском округе на площади 60 га
  • в Серовском городском округе на площади 38 га
  • в Режевском городском округе на площади 1 га

Локализованы и не распространяются пожары:

  • в Артемовском городском округе на площади 503 га
  • в Полевском городском округе на площади 450 га
  • в Режевском городском округе на площади 400 га
  • в Сосьвинском городском округе на площади 337 га
  • в Шалинском городском округе на площади 119 га
  • в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на площади 24 га
  • в Березовском городском округе на площади 10 га
  • в городском округе Сухой Лог на площади 10 га

На сегодняшний день с природными пожарами ведут борьбу более 900 сотрудников лесничеств, Авиалесоохраны и МЧС. Задействовано около 150 единиц спецтехники: бульдозеры, трактора, пожарные автомобили, малые лесопатрульные комплексы, а также авиация.

Теги: пожар, ликвидация, возгорание


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