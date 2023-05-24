Предупреждение по смогу на Среднем Урале продлили до конца мая
Синоптики в очередной раз продлили предупреждение по смогу на Среднем Урале.
Напомним, ранее свердловчан предупреждали о возможности образования смога на территории региона до 17 мая. Причиной стала обстановка с лесными пожарами и атмосферные условия. Позже это предупреждение было продлено до вечера 23 мая.
Однако ситуация со смогом так и не улучшилась. Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, теперь до вечера 29 мая в Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
"Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.
Накануне свердловских водителей предупредили об ограничении видимости на Серовском тракте. Причиной смога стали лесные пожары.