Россияне назвали главные языки мирового значения

Россияне заявили, что главным языком мирового значения является английский.

Таковы результаты Всероссийского центра изучения общественного мнения. Об этом сообщил 80% граждан. 65% включили бы в список русский язык. За китайский выступили 48%.

Каждый второй опрошенный не знает, что Кирилл и Мефодий являются создателями русской азбуки. Правильно ответили 56% респондентов. Среди вариантов, которые называли ошибочно, были и Ярослав Мудрый, и Михаил Ломоносов, и Владимир Даль, сообщает "РЕН ТВ".