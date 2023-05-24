24 Мая 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.ru

Регионы смогут самостоятельно ограничить работу "наливаек"

В России могут наделить субъекты правом запрещать продажу алкоголя ночью в "наливайках".

Это точки общепита в жилых домах. Такой проект закона подготовил заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов по итогам недавнего поручения спикера Думы Вячеслава Володина.

Предлагается установить не единое время ограничений для всех регионов, к примеру с 22:00 до 9:00, а дать им право регулировать продажу алкоголя в подобных заведениях без заранее установленных для них временных рамок, "исключив запрещающую в законе норму".

Инициативу поддержали общественники: так, в Народный фронт регулярно поступают жалобы на шум около подобных заведений. Кроме того, политики готовятся обсудить и другие аспекты деятельности подобных учреждений, в том числе способы регулировать запрет покупки алкоголя навынос.

Как отметил депутат, "наливайки", располагающиеся в жилых домах, доставляют немало проблем жильцам, начиная от шума по ночам, заканчивая беспорядком, который остается после нетрезвых посетителей таких заведений, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что мера по ограничению продажи алкоголя в «наливайках» будет вводиться поэтапно: сначала депутаты Госдумы намерены установить минимальную площадь таких заведений в 50 кв. м, после чего — запретить торговлю спиртным в "наливайках" с 22:00 до 09:00.

Теги: алкоголь, Госдума, законопроект


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Ранее 05.05.2023 06:23 Мск В РФ могут ограничить продажу спиртного в барах в домах

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