Начинающим водителям хотят запретить управлять мощными авто

В России могут изменить правила дорожного движения, запретив начинающим водителям управлять мощными автомобилями.

С такой просьбой к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обратились общественники Национального автомобильного союза. Речь идет о запрете на управление автомобилям мощностью более 150 лошадиных сил водителям со стажем менее трех лет. По их словам, езда на таких машинах начинающими водителями должна приравниваться к управлению транспортным средством без прав.

Президент НАС Антон Шапарин заявил, что в конце апреля Госдума отклонила внесенный в парламент более пяти лет назад законопроект, который предполагал введение штрафов за опасное вождение. Таким образом, несмотря на то, что сам термин «опасное вождение» появился в ПДД еще в 2016 году, ответственность за данное нарушение в законодательстве до сих пор не предусмотрена.

Шапарин отметил, по вине неопытных водителей происходит примерно треть всех аварийных ситуаций на дорогах.

Одновременно авторы инициативы предлагают ужесточить ответственность за езду без водительского удостоверения, сообщают "Известия".