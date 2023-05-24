В Совфеде захотели взимать налоги с блогеров

В Совете Федерации предлагают кабмину России рассмотреть вопрос о введении налогообложения для физических лиц и организаций за деятельность в интернете.

Как сообщил глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, речь идет, в том числе о взимании налогов с блогеров.

Зампред комитета Андрей Епишин не исключил, что для этого нужно будет подготовить соответствующие изменения в Налоговый кодекс.

"Условно, если вся деятельность связана, например, со страницей в социальной сети, весь оборот, реклама, все мероприятия связаны с ней, то он все это суммирует и [находится] на общей системе налогообложения", — сказал он.

Парламентарии рекомендуют Федеральной налоговой службе выявлять и привлекать к ответственности россиян, получающих доходы от деятельности в интернете и уклоняющихся от уплаты налогов, в том числе блогеров и интернет-тренеров. Совфед планирует принять документ 24 мая, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, Следственный комитет России проведет новые проверки популярных блогеров страны о неуплате ими налогов.

Ранее суд арестовал более 311 млн рублей со счетов блогеров Чекалиных. Речь идет о сумме более 311 млн руб.