В России откроются более 400 магазинов отечественных брендов

В текущем году в России откроется более 400 магазинов отечественных модных брендов.

Об этом заявили представители нескольких ритейлеров. Речь идет о таких компаниях, как Gloria Jeans, "Стокманн", Melon Fashion Group и др.

Как сообщил глава департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов, "ходить в лаптях после ухода иностранных торговых сетей мы точно не будем". По его словам, иностранные компании с большим опытом и компетенциями сами прекратили свою маркетинговую деятельность, часть из них ушли. Отмечается, что необходимо фокусироваться на развитии российских брендов: без сильных имен на внутреннем рынке не будет экспорта.

Уже в ближайший год можно будет наблюдать, как отечественные бренды-лидеры уходят в отрыв, а новые молодые имена также получают шанс существенно расширить свою представленность на рынке, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, решение ряда иностранных компаний покинуть рынок России не повлияло на уровень и качество жизни граждан (53%).