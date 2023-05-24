В России могут ввести штраф за шум днем

В России могут ввести штраф за нарушение тишины в дневное время.

Об этом следует из решения правительственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством главы МВД Владимира Колокольцева. Данное наказание актуально на фоне перехода значительной части граждан на удаленный режим работы, что случилось еще во время эпидемии коронавируса.

Инициативу поддержали в Госдуме, а также главы ряда регионов. Эксперты считают, что вводить новые ограничения необходимо аккуратно, так как это может нарушить сложившийся баланс и увеличить число конфликтных ситуаций.

В прошлом году за нарушение тишины и покоя было составлено 95,8 тыс. протоколов, по которым россияне заплатили штрафы на сумму 78,3 млн руб., отмечается в документе, сообщают "Известия".

Ранее в Совете федерации России поддержали проект закона о тишине.