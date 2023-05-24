Гладков заявил о вопросах к Минобороны из-за диверсантов

Из-за обстрелов территории Белгородской области, а также после проникновения украинских диверсантов у властей есть вопросы к Министерству обороны России.

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте". Его спросили, почему в регионе "дырявая граница", при том, что власти уверяют, "что все под контролем" и построена "засечная черта". Местный житель также указал на постоянные обстрелы приграничных населенных пунктов области. "Разве нельзя попросить Минобороны и федеральные власти усилить безопасность региона, если у нас все плохо?", - задался вопросом он.

"У меня еще больше вопросов к Минобороны, чем у вас", — ответил Гладков, назвав главной задачей силовых структур обеспечение безопасности жителей и отметил, что из ошибок, которые были допущены, необходимо сделать выводы.

Напомним, украинская диверсионно-разведывательная группа 22 мая проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. В регионе был введен режим КТО. Боевики обстреливали приграничные районы области и запускали беспилотники со взрывными устройствами. Глава региона сообщал о том, что пострадали 13 человек.