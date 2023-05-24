Кабмин РФ выступил против освобождения от мобилизации всех предпринимателей

Проект закона "О внесении изменений в статью 18 Федерального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ", предполагающий отсрочку от мобилизации для индивидуальных предпринимателей, единственных участников ООО, а также глав крестьянско-фермерских хозяйств, не поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

В отзыве говорится, что для предоставления отсрочки уже имеются множественные основания, в том числе, в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" и в указах главы государства. Кроме того, отсрочку получают "забронированные" россияне. Предлагаемая инициатива носит "избыточный характер", отмечает правительство, сообщают "Ведомости".

Согласно законопроекту, отсрочку от мобилизации предлагается предоставить ИП, единственным участникам ООО, в трудовом штате у которых находится пять и более человек, не имеющим при этом задолженности по заработной плате, налогам и другим обязательным платежам. Так же предлагалось обеспечить отсрочкой глав крестьянско-фермерских хозяйств.

Напомним, уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова выступает за предоставление отсрочки от мобилизации отцам троих детей и отцам детей-инвалидов.