Кабмин РФ выступил против освобождения от мобилизации всех предпринимателей

24 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Где деньги на тушение пожаров?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Фото: Накануне.RU

Кабмин РФ выступил против освобождения от мобилизации всех предпринимателей

Проект закона "О внесении изменений в статью 18 Федерального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ", предполагающий отсрочку от мобилизации для индивидуальных предпринимателей, единственных участников ООО, а также глав крестьянско-фермерских хозяйств, не поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

В отзыве говорится, что для предоставления отсрочки уже имеются множественные основания, в том числе, в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" и в указах главы государства. Кроме того, отсрочку получают "забронированные" россияне. Предлагаемая инициатива носит "избыточный характер", отмечает правительство, сообщают "Ведомости".

Согласно законопроекту, отсрочку от мобилизации предлагается предоставить ИП, единственным участникам ООО, в трудовом штате у которых находится пять и более человек, не имеющим при этом задолженности по заработной плате, налогам и другим обязательным платежам. Так же предлагалось обеспечить отсрочкой глав крестьянско-фермерских хозяйств.

Напомним, уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова выступает за предоставление отсрочки от мобилизации отцам троих детей и отцам детей-инвалидов.

Теги: мобилизация, предприниматели


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети