Иван Сафронов подал жалобу в Верховный суд

Бывший советник гендиректора "Роскосмоса" Иван Сафронов обжаловал свой приговор за госизмену в Верховном суде России.

Соответствующую кассационную жалобу подали его защитники, предварительно посетившие журналиста в колонии в Красноярском крае и согласовавшие с ним ее текст. Адвокаты посетовали на действия администрации ИК, сотрудники которой не позволили конфиденциально пообщаться с осужденным, сообщает "Коммерсант".

Ранее Сафронов впервые за три года увиделся с мамой и сестрой. Они приехали к нему на трехдневное свидание в колонию в Красноярске.