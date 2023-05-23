24 Мая 2023
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Политика Центральный ФО В России Москва
Фото: Алексей Филиппов / РИА &quot;Новости&quot;

Президент Республики Сербской Милорад Додик назвал СВО конфликтом Запада и России

Глава Российского государства Владимир Путин в Кремле встретился с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Путин отметил, что отношения между Россией и Республикой Сербской развиваются успешно: рост товарооборота составил 57% и выразил уверенность, что есть инструменты, которые могут позволить добиться еще больших результатов. Интерес к русскому языку и культуре поддерживается на государственном уровне, тысячи школьников изучают русский язык.

Президент также поблагодарил Додика за нейтральную позицию по событиям на Украине.

"Мы благодарны Вам за Вашу нейтральную позицию по событиям на Украине. Только такая позиция и может привести к какому-то положительному решению. Но в любом случае мы благодарны Вам за сдержанность", - приводит слова президента пресс-служба Кремля.

С Президентом Республики Сербской Милорадом Додиком(2023)|Фото: Алексей Филиппов / РИА "Новости"

Кроме того, Милорад Додик назвал СВО конфликтом Запада и Россим. Президент Республики Сербской отметил, что Москва, "которая упорно боролась за обеспечение безопасности и пыталась обеспечить гарантии, была вынуждена начать эту военную операцию"

"Мы понимаем, что это не война Украины и России. Это столкновение Запада, который пытается использовать Россию как способ для того, чтобы эту войну раздуть", - приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что Республика Сербская "остается последовательной в своей позиции. Некоторые политики пытаются перебросить вину только на одну сторону, мы же считаем, что РФ, которая упорно боролась за обеспечение безопасности и пыталась обеспечить гарантии, была вынуждена начать эту военную операцию", - сказал он.

Теги: Милорад Додик, СВО, Украина


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