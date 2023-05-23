Жители приграничных сел Белгородской области начали возвращаться домой

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем telegram-канале, что жители приграничных территорий начали возвращаться в свои дома, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент вернулись домой жители Грайворон и Головчино. В ближайшее время состоится централизованное возвращение жителей Гора-Подол, Глотово и Козинки. Гладков проехался по селам Гора-Подол, Глотово и Козинка.

"Большая часть жителей вывезена. Остались те, кто категорически не выезжает. Поговорил с ними. В основном люди, конечно, преклонного возраста. Предложил съездить в больницу, но сказали: хозяйство, квартиры, все хорошо. Не согласились. Пережили страшное событие, но из дома решили никуда не выходить. Сегодня уже подвозили продукты питания. Завтра с утра под контролем главы округа привезут продукты. Началось восстановление электричества", - сообщил Гладков.

По его словам, электричество должно быть восстановлено к 15.00, вместе с ним - сотовая связь и водоснабжение. Все работы ведутся в дневное время.

С завтрашнего дня начнется подомовой обход территории. Гладков отметил, что много разрушено домов и автомобилей и пообещал восстановить все в ближайшее время. Также губернатор сообщил о трофее - американской бронемашине с немецкими крестами, которая была отбита у украинцев.

Глава региона опубликовал фото и видео с места события.

Напомним, украинская диверсионно-разведывательная группа 22 мая проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. В регионе был введен режим КТО. Боевики обстреливали приграничные районы области и запускали беспилотники со взрывными устройствами. Глава региона сообщал о том, что пострадали 13 человек.

В Минобороны России связывали нападение диверсантов на регион с тем, что Киевский режим, потерпев поражение в городе Артемовск [или Бахмут], перешел к реализации террористических акций против мирного населения. В ведомстве заявили, что "ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены. Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации. Всего в Минобороны сообщили об уничтожении более 70 украинских террористов, четырех боевых бронированных машин и пяти пикапов.

Сегодня режим контртеррористической операции был отменен.