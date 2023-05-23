23 Мая 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: МТУ Ространснадзора по УФО

Бастрыкин потребовал доклад о пожаре на теплоходе "РТ-377" в Югре

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе установления обстоятельств возгорания судна в Югре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 23 мая. Судно "РТ-377", принадлежащее компании "Нефтеюганский речной порт", находилось в районе поселка Зенково. При заправке тягача на протоке Чебытова произошел хлопок и пожар. Погиб один человек - капитан судна, пять человек пострадали.

Пожара на судне в ХМАО-Югре(2023)|Фото: МТУ Ространснадзора по УФО

Во время тушения пожара береговыми пожарными расчетами теплоход потерял плавучесть и сел корпусом на грунт у левого берега реки Обь.

Следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Бастрыкин поручил Михаилу Мокшину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Теги: РТ-377, судно, взрыв, Ространснадзор


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