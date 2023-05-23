23 Мая 2023
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Происшествия В России Украина
Фото: Накануне.ru

Путин отметил, что до Октябрьской революции "никакой Украины не было в истории человечества"

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Конституционного Суда Валерием Зорькиным, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Во время встречи с главой государства Валерий Зорькин показал ему копию карты, составленной во Франции в середине XVII века при короле Людовике XIV. Зорькин обратил внимание, что Украины на карте не существовала, поскольку до создания УССР Украины в истории человечества не было.

Глава государства не удивился этому факту. Он напомнил, что ранее эти земли входили в состав Речи Посполитой, а после попросились в состав Московского царства.

"После Октябрьской революции начали образовываться всякие квазигосударственные образования, а советская власть создала советскую Украину, это хорошо известно. А до этого никакой Украины не было в истории человечества, - отметил Владимир Путин.

Теги: Владимир путин, образование Украины, советская Украина


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