23 Мая 2023
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханские детские здравницы и пришкольные лагеря готовы к летнему оздоровительному сезону

Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провёл заседание постоянного координационного совещания по обеспечению правопорядка. В числе наиболее значимых – вопрос обеспечения безопасности образовательных учреждений во время проведения ОГЭ и ЕГЭ, а также готовность объектов образования и здравоохранения к детскому летнему оздоровительному отдыху. 

Как отметил врио заместителя начальника полиции (по общественной безопасности) УМВД России по Астраханской области Александр Чудин, школьные «Последние звонки» сегодня в регионе прошли без происшествий.

Уже с 24 мая стартует экзаменационный период. Министр образования и науки Астраханской области Егор Угаров сообщил, что в регионе для проведения ЕГЭ подготовлены 28 пунктов, для ОГЭ – 69. Во всех из них будут дежурить сотрудники полиции. Входящие в здание пройдут через рамку металлодетектора. У каждого обязательно проверят документы. За состоянием здоровья детей, как и в прошлые годы, будут следить медицинские работники. Также перед началом каждого экзамена с выпускниками, педагогами и другим персоналом проведут инструктаж о том, что нужно делать при возникновении чрезвычайной ситуации.

«Отдельное внимание нужно уделить подготовке к летней оздоровительной кампании, – подчеркнул Игорь Бабушкин. – Необходимо проверить соблюдение противопожарных мер, исправность системы оповещения на всех объектах, чётко отработать действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций. На особом контроле должен быть вопрос подбора персонала».

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Летом 2023 года в здравницах и пришкольных лагерях отдохнут более 10500 детей. В оздоровительной кампании задействуют 182 организации. Как отметил Егор Угаров, в этом году впервые учреждения образования проведут инклюзивные смены для 200 детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области.  

заседание астраханского правительства(2023)|Фото: astrobl.ru

Кроме того, по поручению губернатора, организуют отдых для 750 детей из Кременского района ЛНР.  Также астраханских ребят направят на санаторно-курортное лечение в другие регионы. Уже сейчас путевки получили родители 400 детей.  На период летнего оздоровления и отдыха к работе в детских лагерях привлекут 184 медицинских работника, в том числе 50 врачей.

Теги: летний отдых, игорь бабушкин, здравницы, пришкольные лагеря


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