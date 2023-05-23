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Фото: Накануне.RU

В Белгородской области отменили режим контртеррористической операции

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем telegram-канале об отмене правового режима контртеррористической операции (КТО) на территории Белгородской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующий документ опубликован.

Также глава региона сообщил о погибшем от рук ВСУ мирном жителе села Козинка.

"Самые искренние соболезнования всем родным и близким. Знаю, что его супруга находится с ранениями в нашей больнице, вся необходимая помощь ей оказывается. Постараюсь ее в ближайшее время навестить", - сообщил глава региона.

Напомним, украинская диверсионно-разведывательная группа 22 мая проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. В регионе был введен режим КТО. Боевики обстреливали приграничные районы области и запускали беспилотники со взрывными устройствами. Глава региона сообщал о том, что пострадали 13 человек.

В Минобороны России связывали нападение диверсантов на регион с тем, что Киевский режим, потерпев поражение в городе Артемовск [или Бахмут], перешел к реализации террористических акций против мирного населения. В ведомстве заявили, что "ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены. Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации. Всего в Минобороны сообщили об уничтожении более 70 украинских террористов, четырех боевых бронированных машин и пяти пикапов.

Теги: Белгородская область, ДРГ, режим КТО, Козинка, погибщший


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