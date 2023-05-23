Разработчики ЯRUS в обновлении на Android улучшили визуал личного профиля и внедрили «умную капчу»

Новый личный профиль, «умная капча» и улучшенный поиск: российская социальная сеть ЯRUS выпустила новое обновление приложения на Android. О новых возможностях, внедренных разработчиками в материале Накануне.RU.

Основной акцент обновления ЯRUS был сделан на улучшение личного профиля: он стал более компактным благодаря двум новым разделам «Описание» и «Ленты». В первом доступен пользовательский контент — фото, видеоролики, сюжеты, тексты. Второй содержит тематические ленты — блоги авторов соцсети ЯRUS.

Донаты, поощрения, монетизация: теперь пользователи могут отслеживать операции с монетами, выводить средства и приобретать внутреннюю валюту ЯRUS в одном месте. Раздел «Мой кошелек» также предоставляет информацию о балансе и истории поступлений.

Улучшение функции поиска позволяет находить интересующую информацию по тексту новостей и постов. При пересылке в Telegram такие публикации открываются в режиме предварительного просмотра. Важно, что обновленная киберзащита включает «умную капчу» при входе, которая помогает выявлять подозрительную активность.

В скором времени обновление будет доступно и для владельцев устройств iOS: об этом рассказал ведущий менеджер продукта соцсети ЯRUS Алексей Иванов.

«Мы постоянно совершенствуем социальную сеть ЯRUS, добавляя новые полезные функции. На этот раз мы сделали личный профиль визуально проще и приятнее. Сейчас мы готовимся к одному из главных обновлений текущего июня: пользователи ЯRUS смогут чуть больше рассказать о себе и найти друзей по интересам», — отмечает Алексей Иванов.

Сегодня российская социальная сеть ЯRUS с более 11-миллионной аудиторией пользователей объединяет привычные сервисы и популярный медиа-контент. Главная особенность платформы — возможность настроить приложение по личным интересам с помощью персональных «ярусов». Это некие полочки с публикациями на разные тематики: от кулинарии и вязания до охоты и рыбалки. Скачать приложение ЯRUS можно в АppStore, Google Play, RuMarket, RuStore и NashStore.