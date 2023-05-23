Александр Ведерников: Социальная инфраструктура военных гарнизонов должна развиваться по отдельной программе и системе рейтингов

В Иркутской области необходимо разработать программу по обеспечению военных гарнизонов социальной инфраструктурой. Об этом заявил председатель Законодательного Собрания региона Александр Ведерников, который сегодня вместе с депутатом областного парламента Виктором Побойкиным, мэром Усольского района Виталием Матюхой, командиром воинской части в посёлке Усолье - 7 Виталием Чувиковским встретился с военнослужащими.

«На примере проведенной работы в посёлке Средний Усольского района мы озадачились вопросом, как сегодня живут гарнизоны. Жители таких гарнизонов, их дети имеют право на получение образования и медицинской помощи в комфортных условиях, право на спорт и т.д. Вместе с тем, привести в нормативное состояние социальную инфраструктуру возможно только при передачи земельных участков и объектов на баланс муниципальных образований. Это удалось совместными усилиями сделать в посёлке Средний. Сейчас необходимо провести инвентаризацию и определить, какие проблемы есть в других воинских частях», - отметил глава областного парламента.

Как заметил депутат ЗС от территории, председатель комитета по строительству и дорожному хозяйству Виктор Побойкин, сейчас в Усолье-7 нет ни одного спортивного объекта, нет даже аптеки. Вместе с тем, добавил мэр Усольского района Виталий Матюха, при поддержке депутатского корпуса ряд проблем удалось решить в посёлке Средний – сегодня там ремонтируется Дом офицеров, строится амбулатория.

«Но подход к решению этих задач должен быть программным, - подчеркнул Александр Ведерников. - Нужна обособленная государственная программа с собственной системой рейтингов, определяющих порядок ремонта и строительства социальных объектов. Рейтинги должны формироваться отдельно от муниципальных образований».

Спикер парламента Иркутской области Александр Ведерников добавил, что есть регионы, где данный подход уже реализован.

Соответствующее письмо с предложением поручить разработать такую программу Александр Ведерников направит губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву, сообщает пресс-служба ЗакСО Иркутской области.