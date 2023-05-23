В Ногинске на учениях спасателя сдуло с крыши вертолетом – он скончался

В подмосковном Ногинске в разультате несчастного случая погиб 34-летний спасатель второго класса Дмитрий Лысенко, ему было 34 года.

"В ходе тренировки произошёл несчастный случай - падение спасателя отряда Центроспас с крыши учебно-тренировочного здания. В результате падения он получил травмы, несовместимые с жизнью", - сообщили в МЧС.

По данным Telegram-канала "112", мужчину снесло с крыжи вихревым потоком от лопастей вертолета.