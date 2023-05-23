Депутат Свалов призвал живодера из Нижнего Тагила отдать собаку волонтерам

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов записал видеообращение к живодеру из Нижнего Тагила, который во время прямого эфира избил кулаками свою собаку. Стримера призвали отдать питомца волонтерам, которые уже раньше приходили за четвероногим.

"Теперь твоя жизнь стала немножко интересней, нежели чем была до этого. Ты прославился на весь Нижний Тагил, все про тебя посмотрели. Наверное, твоим родным не очень приятно, что их близкий оказался в такой ситуации. От себя я могу сказать две вещи. Первое - это выйди на тех волонтеров, которые хотели забрать у тебя собаку и просто ее отдай. Пусть она будет в нормальных руках, о ней будут заботиться. Я думаю люди там добрые и разберутся, что и как нужно делать", - сказал Свалов.

Второй мыслью, озвученной депутатом, стал прогноз жизни живодера, прославившегося на весь регион.

"С тобой ситуация простая: есть у нас правоохранительные органы, на тебя написано много обращений, в том числе и мое. Я разговаривал с начальником полиции города Нижнего Тагила, тебя уже все знают. Сейчас самое главное в истории, как ты будешь дальше жить в нашем Нижнем Тагиле. Поэтому хорошо подумай и, возможно, ты примешь правильное решение и услышишь, что я тебе сказал, потому что других вариантов, по моему мнению, у тебя нет", - заявил депутат.

Напомним, видео распространилось в соцсетях накануне. На нем блогер избивает пса кулаками по шее и голове, после чего обнимает и снова избивает. Зрители трансляции просят отпустить животное и прекратить издевательства. При этом сама собака довольно крупной пароды, но даже не скалится на хозяина и терпит избиение.