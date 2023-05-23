Депутат Свалов призвал живодера из Нижнего Тагила отдать собаку волонтерам

23 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Где деньги на тушение пожаров?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Фото: управление Росгвардии по Свердловской области

Депутат Свалов призвал живодера из Нижнего Тагила отдать собаку волонтерам

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов записал видеообращение к живодеру из Нижнего Тагила, который во время прямого эфира избил кулаками свою собаку. Стримера призвали отдать питомца волонтерам, которые уже раньше приходили за четвероногим.

"Теперь твоя жизнь стала немножко интересней, нежели чем была до этого. Ты прославился на весь Нижний Тагил, все про тебя посмотрели. Наверное, твоим родным не очень приятно, что их близкий оказался в такой ситуации. От себя я могу сказать две вещи. Первое - это выйди на тех волонтеров, которые хотели забрать у тебя собаку и просто ее отдай. Пусть она будет в нормальных руках, о ней будут заботиться. Я думаю люди там добрые и разберутся, что и как нужно делать", - сказал Свалов.

Второй мыслью, озвученной депутатом, стал прогноз жизни живодера, прославившегося на весь регион.

"С тобой ситуация простая: есть у нас правоохранительные органы, на тебя написано много обращений, в том числе и мое. Я разговаривал с начальником полиции города Нижнего Тагила, тебя уже все знают. Сейчас самое главное в истории, как ты будешь дальше жить в нашем Нижнем Тагиле. Поэтому хорошо подумай и, возможно, ты примешь правильное решение и услышишь, что я тебе сказал, потому что других вариантов, по моему мнению, у тебя нет", - заявил депутат.

Напомним, видео распространилось в соцсетях накануне. На нем блогер избивает пса кулаками по шее и голове, после чего обнимает и снова избивает. Зрители трансляции просят отпустить животное и прекратить издевательства. При этом сама собака довольно крупной пароды, но даже не скалится на хозяина и терпит избиение.

Теги: живодер, Нижний Тагил, волонтер, Свалов, собака, стример


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети