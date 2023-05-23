23 Мая 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Возле офиса Wildberries продавцы снова устроили забастовку

Около 70 человек собрались в главном офисе Wildberries с требованием о разблокировке их аккаунтов, передает РИА Новости.

Компания ранее сообщала, что раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке, заблокировала аккаунты 300 продавцов. Сегодня в компании заявили, что по 60% из них решено разморозить баланс. Проверка остальных продлена до 10 июня.

Baza пишет, что к митингующим вышли представители компании.

В начале мая маркетплейс списал со своих 300 продавцов около миллиарда рублей и заблокировал им личные кабинеты за то, что они якобы пользовались серыми схемами рекламы. В ответ предприниматели устроили забастовку у офиса компании. В итоге Wildberries отменил списание средств и пообещал вернуть предпринимателям их профили. Согласно оферте, на это отводился 21 день, однако, когда дедлайн миновал, компания в одностороннем порядке изменила договор, разрешив самой себе неоднократно продлевать блокировки продавцов, сообщает Baza.

Теги: Wildberries, продавцы, аккаунты, забастовка


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