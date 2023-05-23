23 Мая 2023
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Экономика Тюменская область Уральский ФО
Фото: Пресс-служба СФ РФ

Успехи Тюменской области отметили в Совете Федерации

Подход Тюменской области к развитию образования, науки и культуры отметили в Совете Федерации, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Тюменская область во главе с Александром Моором ведут системную, планомерную работу по направлению развития образования, науки, культуры, подчеркнула председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

"Подход очень верный. Тюменская область — пример высокого класса участия в федеральных программах, много объектов строится. Мы очень четко понимаем, что в регионе за пять лет на 30% увеличилось количество школьников, это большая цифра", - заявила она.

Также сенатор отметила работу региональных властей по увеличению зарплаты учителей не за счет увеличения нагрузки, а за счет дополнительных средств.

Кроме того, на Совете Федерации привели в пример Тюменскую область как регион, в котором объем социальных расходов в консолидированном бюджете Тюменской области вырос с 95,4 миллиарда рублей в 2018 году до 184,5 миллиарда рублей в 2023 году.

Вопрос обеспечения сбалансированности региональных бюджетов рассматривался на комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Доклад представил директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов.

Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов в ходе рабочей встречи с Губернатором Тюменской области Александром Моором подчеркнул, что Тюменская область многие свои финансовые вопросы решает сама.

"Такие регионы надо поощрять, чтобы достижений было больше", - заявил он.

Правительство Тюменской области разработало ряд предложений, направленных на обеспечение сбалансированности бюджетов российских регионов.

Теги: Совет Федерации, Тюменская область, бюджет, культура


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