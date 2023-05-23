23 Мая 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.ru

Россияне с запретом на выезд за границу должны будут сдать загранпаспорт

Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении законопроект, устанавливающий основания для признания загранпаспорта недействительным.

Фиксируются уже привычные основания аннулирования: утрата, изменение ФИО, изменение пола, истечение срока действия паспорта, прекращение гражданства и оформление документа на утраченном или похищенном бланке.

Также загранпаспорт россиянина будет аннулирован, если он не сдал его в органы МВД при установлении запрета на выезд за границу. Это касается и судебных решений, и, например, действие ограничений в связи с неявкой по повестке в военкомат. Ранее соответствующий закон (про военкомат) был также одобрен Госдумой.

Призванные в армию или на гражданскую службу граждане должны будут в течение пяти дней сдать паспорт на хранение в МВД или МФЦ.

Аннулированные паспорта будут изыматься на погранконтроле, если гражданин сам не сдал документ.

Теги: загранпаспорт, запрет, россияне, госдума


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