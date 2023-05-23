В Новоуральске задержали тату-мастера, помогавшего мошенникам

В закрытом городе Новоуральск полицейские из подразделения уголовного розыска задержали очередного предполагаемого курьера-мошенника.

Молодого человека подозревают в том, что он отбирал у пенсионеров последние сбережения под предлогом лже-ДТП с их детьми или внуками. Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, на этот раз в сети сыщиков угодил ранее трижды судимый за кражи 29-летний любитель чужих денег из Нижнего Тагила.

"Его тело больше напоминает картинную галерею – начиная со лба и далее оно все в татуировках. Задержанный ранее работал тату-мастером, но когда, якобы, клиенты закончились, он стал искать пути, как жить дальше. В одном из мессенджеров ему на глаза попалось заманчивое предложение, сулившее без особых напрягов зарплату минимум до 5 тысяч рублей в день. Что и как делать ему диктовали вышестоящие "кукловоды", получавшие основную часть прибыли от криминального бизнеса на слезах пожилых людей. При допросе мужчина пытался убедить сотрудников полиции, что он честный и порядочный человек. Но неожиданно, как он сам выразился, "какое-то торнадо забросило его в петлю лжи", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, на счету подозреваемого серия обманов стариков в Нижнем Тагиле, Новоуральске, а, возможно, и в других муниципалитетах области.

"Чтобы выяснить точное количество противоправных эпизодов, представители МВД возбудили уголовное дело по фактам мошенничеств, арестовали фигуранта и поместили в СИЗО. Такой вид преступлений предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Так что, если суд признает его вину, будет время применить свой талант тату-мастера. В пенитенциарной системе уж точно отбоя от клиентов не будет", - отметил Валерий Горелых.

По его сведениям, 87-летняя жительница Новоуральска, которой "доброжелатели" сообщили, что ее дочь якобы сбила на машине человека, заплатила жуликам почти полмиллиона рублей за урегулирование дорожного конфликта.

"Благодаря быстрой и качественной работе свердловских полицейских жертве аферистов в самое ближайшее время похищенные деньги вернут. Пользуясь возможностью, хочу напомнить всем землякам, что не нужно воспринимать всерьез информацию, от кого бы она не исходила, о возможности избежать за деньги ответственности за совершенное преступление, в том числе за ДТП. Это стопроцентная ложь. Сама потерпевшая и ее дочь выразили слова искренней благодарности в адрес сотрудников ОВД за помощь в трудную минуту, пообещав, что больше финансировать бизнес мошенников не будут ни под каким предлогом. Что, безусловно, не может не радовать. Как говорится, храни вас Бог и свердловская полиция. Если кто-то из граждан, ранее ставших жертвами мошенников, опознал своего обидчика, просьба обратиться в органы внутренних дел по месту жительства", - резюмировал полковник Горелых.