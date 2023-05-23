В Екатеринбурге приступили к сносу Усадьбы Беленькова с редкими путти

В Екатеринбурге приступили к сносу здания Усадьбы Беленькова с уникальным архитектурным элементом "путти", которых в городе осталось всего пять. Как передают "Вечерние Ведомости", на территории работает спецтехника. Работы начались с демонтажа пристройки.

Напомним, еще в 2014 году власти продали здание застройщику "Чусовское озеро", который обещал отреставрировать усадьбу или перенести ее в другое место. Однако в прошлом году девелопер заказал экспертизу из Саратова, благодаря заключению которой здание лишили статуса объекта культурного наследия, а значит и гарантии, что его не снесут.

Решением застройщика были недовольны местные жители. Против высказался и писатель, сопредседатель партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Захар Прилепин.

"Прямо сейчас в Екатеринбурге сносят флигель усадьбы Белинькова, а следом снесут последнюю историческую старообрядческую церковь в городе. Почему? Минкультуры России сняло домовую церковь и колокольню с охраны под снос. Застройщик недавно уже снес Никольскую старообрядческую церковь. Что? У вас? Происходит?" - написал он в своем Telegram-канале.