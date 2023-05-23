23 Мая 2023
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Общество В России Белгородская область
Фото: john pulsipher/global look press

Спутник США снимал Белгородскую область за два дня до атаки украинских диверсантов

Американский коммерческий спутник GeoEye-1 компании Maxar снимал Грайворонский округ Белгородской области за два дня до атаки украинских диверсантов на российский регион.

Как сообщает РИА Новости, на сайте компании опубликована карта района, снимки датированы 20 мая.

Кроме того, другие американские спутники делали снимки Грайворонского округа 17 и 5 мая.

Ранее в Минобороны России впервые прокомментировали ситуацию с нападением боевых формирований на Белгородскую область. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших жителей при обстрелах за последние сутки выросло до 12 человек.

Теги: спутник сша, белгородская область, диверсанты


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