В белгородском селе Богун-Городок был обстрел ВСУ, а не заход ДРГ, - губернатор

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал появившуюся информацию о том, что в село Богун-Городок якобы прорвалась украинская диверсионно-разведывательная группа.

"По нашей информации, был обстрел со стороны ВСУ, были прилеты. Но никто из мирных жителей не пострадал, повреждений нет. Некоторые telegram-каналы начинают интерпретировать эту информацию как заход ДРГ и пытаться навести панику на людей. Никакого захода не было", - написал Гладков в своем telegram-канале.

ФСБ, МЧС и Министерство обороны не подтверждают эту информацию, утонил Гладков, военные отрабатывают.