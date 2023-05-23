Госдума одобрила штрафы в 30 тысяч за выброс домашних животных

Госдума во втором и третьем, окончательном чтении одобрила штрафы за жестокое обращение с животными, в том числе за выброс домашних животных.

Так, граждан будут штрафовать на 5-15 тыс. руб. за жестокое обращение с животными, должностных лиц – на 15-30 тыс. руб., юрлиц – на 50-100 тыс. руб.

При этом не отменяется уголовная статья – она будет вступать в действие, если животное покалечено или погибло.

Если признаков уголовной статьи нет, но в результате жестокого обращения с животными произошло "причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу", штраф для физлиц составит 10-30 тыс. руб., для должностных лиц – 50-100 тыс. руб., для юрлиц – 100-200 тыс. руб.

За выброшенных домашних питомцев предлагается ввести штраф для граждан 1,5-3 тыс. руб., для должностных лиц – 5-15 тыс. руб., для организаций – 15-30 тыс. руб.

Законопроект также предусматривает штрафы за жестокое обращение с бездомными животными и за содержание диких зверей дома.