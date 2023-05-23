В Каменске-Уральском будут судить врача психбольницы за получение взяток

Бывшего врача-психиатра и заведующего отделением № 44 ГБУЗ Свердловской области "Свердловская областная клиническая психиатрическая больница" будут судить за получение взяток от владельца хостела. О деталях дела Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Согласно версии следствия, 37-летний житель Челябинска и сотрудник филиала "Южная психиатрическая больница" с июля 2019 года по август 2021 года получал взятки от юрлица, осуществляющего деятельность хостела с постоянным пребыванием граждан. Врачу регулярно переводились средства за госпитализацию и лечение пациентов в стационарном отделении филиала, а также за решение вопроса о выписке последних для их дальнейшего проживания в хостеле.

В общей сложности заведующий отделения получил 476 млн рублей.

После ознакомления с обвинительным заключением обвиняемым, материалы дела будут направлены в Синарский районный суд г. Каменска-Уральского для рассмотрения по существу. За взяточничество по ч. 2 ст. 290 УК РФ ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Интересно и то, что в апреле этого года обвиняемый также уже был осужден за взяточничество, но уже со стороны родственников пациента. Те настаивали на госпитализации родственника, его обследовании и даче медицинского заключения. За это обвиняемый получил штраф в размере 300 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организационно распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в области здравоохранения сроком на 2 года.