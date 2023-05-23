Следователи опубликовали видеозапись пожара на теплоходе "РТ-377" в Югре

Следователи опубликовали видеозапись пожара на теплоходе "РТ-377", принадлежащем компании "Нефтеюганский речной порт", передает корреспондент Накануне.RU.

На место происшествия выехал сургутский транспортный прокурор. Причины происшествия устанавливаются. Транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Инцидент произошел в ночь на 23 мая. Судно "РТ-377", принадлежащее компании "Нефтеюганский речной порт", находилось в районе поселка Зенково. При заправке тягача на протоке Чебытова произошел хлопок и пожар. Погиб один человек - капитан судна, пять пострадали.

Во время тушения пожара береговыми пожарными расчетами теплоход потерял плавучесть и сел корпусом на грунт у левого берега реки Обь. Следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.