В Белгородской области из Глотово и Козинок вывезены 100 человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что с вечера 22 мая оперативная группа во главе с начальником управления региональной безопасности Евгением Воробьевым вывозила мирных жителей из Глотово и Козинки. Всего (на данный момент) вывезено около 100 человек, среди них есть лежачие и дети.

Идет работа в освобожденных населенных пунктах, уточнил Гладков в своем telegram-канале. Вывезли еще одну раненую – мирную жительницу из села Козинка, сейчас она в городской больнице №2.

"У нее – осколочные ранения левого плеча и поясничной области, а также огнестрельный перелом плечевой кости. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Вся необходимая медпомощь оказывается", - уточнил Гладков.

Ранее в Минобороны России впервые прокомментировали ситуацию с нападением боевых формирований на Белгородскую область.