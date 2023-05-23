Госдума приняла закон о штрафах за укусы собак

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые устанавливают ответственность за нарушения в сфере обращения с животными. В частности, за нападение собак на людей хозяев будут штрафовать.

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Для хозяина-физлица штраф составит 10-30 тысяч рублей, для должностного лицо - 50-100 тысяч рублей, для юридического — 100-200 тысяч рублей. При этом владелец не будет нести ответственность, если нарушение допустил кто-то, кто должен был следить за животным вместо него.

За жестокое обращение с животными штрафы составят 5-15 тысяч рублей, 15-30 тысяч и 50-100 тысяч соответственно. За несоблюдение общих требований к содержанию животных будут выносить предупреждение или штрафовать на сумму, примерно в три раза меньшую. Также вводится ответственность для цирков, дельфинариев и т.п.

Один из авторов законопроекта, председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников уверен, что новый закон будет способствовать более ответственному обращению с животными.



