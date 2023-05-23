В Башкирии девятиклассник ранил ножом сверстников во время празднования последнего звонка

Девятиклассник в башкирском селе ранил ножом двух сверстников во время празднования последнего звонка на природе.

Источник РИА Новости сообщил, что школьники выпивали, в результате произошла ссора. Жизни пострадавших детей ничего не угрожает.

Поножовщина произошла в Иглинском районе, пишет Telegram-канал Mash Batash. Поводом для инцидента стало оскорбительное слово – якобы товарищи назвали подростка "педофилом". Пострадавших доставили в больницу. Нападавший задержан.

Ранее стало известно, что в Волгоградской области одиннадцатиклассник во время линейки в честь последнего звонка ударил одноклассницу ножом. Инцидент произошел в поселке Иловля 23 мая. Отмечалось, что жизни девушки ничего не угрожает, ей наложили швы.