Суд вновь оставил в колонии экс-главного архитектора Первоуральска

Суд вновь отказался досрочно освободить из колонии экс-главного архитектора Первоуральска Константина Гартмана, отбывающего срок за получение взятки.

В начале этого года Гартман подавал ходатайство о замене неотбытой части срока более мягким видом наказания – принудительными работами. Однако суд отказал и оставил его за решеткой.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, адвокат Константина Гартмана обжаловал этот отказ. Изучив материалы дела и доводы апелляции, облсуд не нашел оснований для ее удовлетворения. Постановление суда первой инстанции оставлено без изменений.

Напомним, расследование показало, что с 2014 по 2017 годы Гартман получил от директора строительной организации взятки на общую сумму 250 тысяч рублей. В апреле 2019 года Первоуральский городской суд назначил ему восемь лет колонии строгого режима, в дальнейшем этот срок скостили до семи лет.