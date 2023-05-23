23 Мая 2023
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Общество В России
Фото: пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики / chechnya.gov.ru

Владимир Путин вручил орден "Мать-героиня" жене Кадырова

Владимир Путин сегодня в Кремле провел церемонию вручения государственных наград выдающимся россиянам. Среди них оказалась и жена Рамзана Кадырова Медни. Президент России вручил ей орден "Мать-героиня". Медни Кадырова является матерью 13 детей.

В ноябре прошлого года Путин впервые присвоил звание матери-героини после возрождения этого статуса в августе 2022 года. Звание матерей-героинь получили тогда Ольга Дехтяренко из Ямало-Ненецкого автономного округа и Медни Кадырова из Чечни.

Женщинам, получившим звание матери-героини, полагается единовременная выплата в размере 1 млн руб.

 Для получения статуса у женщины должно быть десять или более детей. В августе 2022 года власти многих регионов посчитали, сколько у них потенциальных матерей-героинь. Так, в Свердловской области было минимум 33 женщины, имеющих право претендовать на почетное звание.

Медни Кадыровой 44 года. Со своим будущим супругом она знакома со школы. В 2020 году Кадыров рассказывал, что у него 14 детей, двое из них приемные.

В 2021 году Путин объявил благодарность Медни Кадыровой за активную общественную деятельность в качестве вице-президента Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Теги: владимир путин, медни кадырова, мать-героиня, орден, госнаграда


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