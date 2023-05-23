В село Богун-Городок в Белгородской области прорвалась ДРГ, - СМИ

В село Богун-Городок в Белгородской области прорвалась украинская ДРГ, сообщает Readovka со ссылкой на источник.

Богун-Городок находится рядом с селом Щетиновка. Ряд источников сообщал, что там идет бой.

Ранее стало известно, что небольшие группы украинских диверсантов, возможно, продолжают подтягиваться к Козинке (Белгородская область) со стороны границы. Российские силовики ведут с ними бой. Также ПВО работает по дронам-разведчикам, которые запускают ВСУ.