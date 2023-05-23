В парке возле филармонии в Екатеринбурге найден труп молодого мужчины
В Екатеринбурге на улице обнаружен труп молодого мужчины. Сейчас в обстоятельствах разбираются правоохранители.
Тело обнаружили очевидцы в парке возле филармонии. По некоторым данным, оно висело на дереве.
Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России по Свердловской области, на месте работают сотрудники СКР.
"Проводится осмотр места происшествия и иные необходимые мероприятия. Для определения точной причины смерти гражданина будет проведена судебно-медицинская экспертиза", - отметили в ведомстве.
Как уточнили в УМВД по Екатеринбургу, по предварительным данным, обнаружено тело мужчины 1994 года рождения.
"Признаков того, что в отношении него было совершено какое-либо преступление, пока не усматривается", - сообщили в полиции города.