23 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В парке возле филармонии в Екатеринбурге найден труп молодого мужчины

В Екатеринбурге на улице обнаружен труп молодого мужчины. Сейчас в обстоятельствах разбираются правоохранители.

Тело обнаружили очевидцы в парке возле филармонии. По некоторым данным, оно висело на дереве.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России по Свердловской области, на месте работают сотрудники СКР.

"Проводится осмотр места происшествия и иные необходимые мероприятия. Для определения точной причины смерти гражданина будет проведена судебно-медицинская экспертиза", - отметили в ведомстве.

Как уточнили в УМВД по Екатеринбургу, по предварительным данным, обнаружено тело мужчины 1994 года рождения.

"Признаков того, что в отношении него было совершено какое-либо преступление, пока не усматривается", - сообщили в полиции города.

Теги: парк, СК, Екатеринбург


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