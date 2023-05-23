Депутат Госдумы предложил создать приграничную зону из-за нападений на Белгородскую область

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов выступил с идеей создать приграничную буферную зону на территории Белгородской, Курской, Брянской областей с одной стороны и территории Украины – с другой. Причиной такой инициативы стало нападение на Белгородскую область.

"Там сейчас нет границы. Там фронт. Каждый день обстрелы сел. И ненормально, что ЛБС в шаговой доступности для мирного населения. Рисковать жизнями мирных людей нельзя", - заявил парламентарий.

Он также предложил России дать возможность женщинам, детям и старикам эвакуироваться из 20-километровой зоны, а также перевести оттуда социальные и образовательные объекты. Более того, одновременно с этим необходимо зачистить украинскую 20-километровую пограничную зону.

"ФАБами устроить там "Бахмут": уничтожить мосты, энергетическую инфраструктуру, административные здания, дороги. Сделать сопридельную территорию полностью непригодной для подготовки террористических актов. А как иначе? Ни жалости, ни пощады", - заявил депутат.

22 мая ВСУ в разной форме атаковали Белгородский район (обстрелян 15 раз, в селе Никольское был сбит беспилотник, по селу Журавлевка работала артиллерия, было выпущено 14 снарядов), Борисовский район (попал трижды под обстрел), село Старый Хутор Валуйского городского округа (минометный обстрел, выпущено пять снарядов), Грайворонский городской округ (по жилым домам и мирным жителям работала реактивная система залпового огня, сбрасывались взрывные устройства с квадрокоптеров), Шебекинский городской округ (обстрелян 25 раз), уточнил губернатор в своем telegram-канале.

Ранее стало известно, что небольшие группы украинских диверсантов, возможно, продолжают подтягиваться к Козинке (Белгородская область) со стороны границы. Российские силовики ведут с ними бой. Также ПВО работает по дронам-разведчикам, которые запускают ВСУ.