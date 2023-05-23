23 Мая 2023
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Политика За рубежом Украина
Фото: Накануне.ru

Франция собралась обезопасить Украину от агрессии

Франция готова заключить соглашения с Украиной о предоставлении ей гарантий безопасности совместно с партнерами по НАТО.

По данным МИД Франции, цель заключения соглашения – предоставить Украине гарантии безопасности, которые помогут ей защищать себя в долгосрочной перспективе и предотвратить возможную агрессию против нее в будущем, пишет РИА Новости. Там добавили, что Франция вместе со своими партнерами "продолжает обсуждения по поводу лучшей формы поддержки Украины во всех секторах экономики в долгосрочной перспективе".

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время публичной дискуссии на Катарском экономическом форуме в Дохе высказал мнение, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией, Североатлантический альянс (НАТО) не готов направлять туда свои войска, и поэтому ситуация должна быть как можно скорее урегулирована мирным путем.

Теги: Украина, Франция, безопасность


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