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Происшествия В России
Фото: скриншот с видео Минобороны РФ

Минобороны о нападении на Белгородскую область: "Диверсанты заблокированы и разгромлены"

В Минобороны России впервые прокомментировали ситуацию с нападением боевых формирований на Белгородскую область.
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"Киевский режим, потерпев поражение в городе Артемовск [или Бахмут], перешел к реализации террористических акций против мирного населения. Вчера после интенсивных артиллерийских обстрелов международного пункта пропуска "Козинка", а также ряда других гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области, подразделение украинского националистического формирования вторглось на территорию Российской Федерации", - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Также в Минобороны заявили, что "ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены".

"Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации. Уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов", - говорится в заявлении Минобороны.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших жителей при обстрелах Белгородской области за последние сутки выросло до 12 человек. По жилым домам и мирным жителям работала РСЗО, сбрасывались взрывные устройства с квадрокоптеров. В 14 населенных пунктах нет света.

Теги: минобороны, комментарий, нападение


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