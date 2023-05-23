Следователи Югры раскрыли новые детали ЧП с речным судном

Следователи Югры раскрыли новые детали ЧП с речным судном, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным регионального управления СКР, погибший был капитаном судна. Пожар произошел при заправке речного тягача на протоке Чебытова. Пострадали находившиеся на борту лица. Следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Глава регионального депздрава Алексей Добровольский сообщил о состоянии пяти пострадавших. Двое из них были доставлены в окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска в состоянии средней степени тяжести. Двое получают медицинскую помощь амбулаторно. Один пострадавший осмотрен на месте, дальнейшая медицинская помощь не потребовалась.

Инцидент произошел в ночь на 23 мая. Судно "РТ-377", принадлежащее компании "Нефтеюганский речной порт", находилось в районе поселка Зенково. Во время тушения пожара береговыми пожарными расчетами теплоход потерял плавучесть и сел корпусом на грунт у левого берега реки Обь.