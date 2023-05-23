В Белгородской области вновь проверяют информацию о падении вертолета Ми-8

Спецслужбы вновь проверяют информацию о падении вертолета Ми-8 в Белгородской области, сообщает Baza.

Предварительно, вертолет упал сегодня ночью недалеко от села Козинка, практически на российско-украинской границе, где велись бои с диверсантами.

Накануне также проверялось сообщение о крушении Ми-8 в населенном пункте Прохоровка, в 100 километрах от границы. В итоге данная информация не подтвердилась, пишет телеграм-канал.

Напомним, 22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что на фоне проходящей в регионе контртеррористической операции отселены жители Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрая Орловка, Глотово, Гора Подол, Замостье, Сподарюшено.