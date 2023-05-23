Астраханский губернатор Игорь Бабушкин посетил площадки Всероссийского сельского Сабантуя

Игорь Бабушкин обошел площадки и оценил, как идут финальные приготовления к Всероссийскому сельскому Сабантую.

Глава Приволжского района Дмитрий Мазаев доложил губернатору о подготовке к празднику. Сейчас здесь устанавливают сцену и трибуны для зрителей, а также оборудование для спортивных площадок. Для удобства гостей пешеходные дорожки подсыпаны щепой. На всей территории проведена противоклещевая обработка.







Как сообщается в телеграм-канале губернатора, первый день праздника - 26 мая в 19:00 в Старокучергановке состоится концерт с участием артистов Республики Татарстан. На следующий день в 10:00 пройдут основные и зрелищные события в селе Три Протока: верблюжьи бега, конные скачки, всероссийские соревнования по борьбе кореш, восточный базар, ремесленные выставки, большой концерт.

Гости праздника смогут посетить различные подворья «Этнодеревни». Одно из них – Кукморское. Возводить праздничную площадку специально прибыли строители из Кукморского района Республики Татарстан. Все домики выполнены из бруса. В подворье организуют несколько площадок: мечеть, небольшой музей, дом с декоративным оформлением и татарским орнаментом, печка, колодец, мост, расписные ворота.

«Важно, чтобы всем было не только интересно и вкусно, но и безопасно. Об этом мы позаботились равно как и о логистике – добраться до села Три Протока и вернуться обратно в Астрахань можно будет бесплатно на автобусах», – подчеркнул губернатор Игорь Бабушкин.

Бесплатные автобусы будут курсировать с 9:00 до 17:00 по следующим маршрутам:

1С - «пл. Октябрьская — с.Три Протока»

2С - «ул. Жилая - с.Три протока»

3С - «пер.Грановского — с.Три Протока»

4С - «Ж/д вокзал — с.Три Протока»

5С - «маг.Якорь — с.Три Протока».